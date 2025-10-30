Caoa Chery lança novo modelo de SUV com melhorias, mas sem aumento de preço

Marca divulgou novas funcionalidades de um dos queridinhos do mercado, além de detalhar outras informações da versão mais recente

Paulo Roberto Belém - 30 de outubro de 2025

Modelo 2026 do Caoa Chery Tiggo 7. (Foto: Divulgação)

Um dos veículos mais vendidos, produzido na fábrica da Caoa Chery de Anápolis, o Tiggo 7, ganhou um novo sistema de multimídia que está sendo instalado nos modelos 2026 da marca.

De acordo com informações da CNN Brasil, o novo equipamento do queridinho traz uma interface redesenhada e mais intuitiva, que promete melhor experiência de uso.

A central, agora, passa a ser equipada com o chip SemiDrive X9, que aumenta a velocidade de processamento e a fluidez nas respostas, especialmente durante o uso do Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

O sistema também passou a contar com comandos de voz aprimorados, que reconhecem instruções de maneira mais natural. A tela segue com 10,25” polegadas e também oferece câmera de ré 360°, apontou a publicação.

Mesmo com a atualização, a Caoa Chery anunciou que manterá as mesmas versões e preços das anteriores. O SUV médio segue disponível nas versões Sport, por R$ 139.990, PRO Max Drive e PRO Hybrid Max Drive, a partir de R$ 169.990 e a R$ 219.990, respectivamente.

Elementos mantidos

No visual, a linha 2026 do Tiggo 7 mantém o conjunto de faróis full LED com ajuste elétrico de altura e acendimento automático, além da grade frontal Big Diamond, que traz detalhes cromados e reforça a identidade da marca.

O SUV também conserva os DRLs em LED, as setas dinâmicas, as lanternas panorâmicas traseiras e as rodas de liga leve escurecidas de 18 polegadas, complementou a CNN Brasil.

Motores

Sob o capô, a versão a combustão continua equipada com o motor 1.5 turbo TCI Flex, que entrega 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina, além de 21,4 kgfm de torque. A transmissão é CVT com nove marchas simuladas.

O modelo conta ainda com suspensão independente nas quatro rodas, contribuindo para maior estabilidade e conforto em diferentes tipos de terreno.

Na versão acima, a Pro Max Drive, o carro tem motor 1.6L Turbo GDI de 187 cv e 28 kgf.m de torque com transmissão automatizada de dupla embreagem (DCT) de sete marchas. Há ainda teto solar panorâmico e abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas.

Agora, outra superior, o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive 2026 tem o mesmo preço e conta com a vantagem do sistema híbrido leve de 48V. Nesse caso, há 10 cv e 40 Nm a mais que o gerador auxilia o motor a combustão.

Por fim, o topo de linha, o Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid, que custa R$ 219.990, tem motor 1.5 turbo e dois motores elétricos que geram 317 cv e 56,6 kgf.m de torque.

O portal finalizou informando que o veículo segue como uma das opções mais competitivas do segmento de SUVs médios, disputando espaço com Jeep Compass, GWM Haval H6 e Toyota Corolla Cross.

