6 cursos técnicos que pagam mais que muitas faculdades no Brasil

Opções rápidas de formação que oferecem salários surpreendentes

Pedro Ribeiro - 11 de novembro de 2025

Funcionários da Equatorial Goiás. (Foto: Divulgação/ Equatorial Goiás)

Durante décadas, o caminho “natural” para quem buscava bons salários no Brasil parecia seguir um roteiro quase obrigatório: cursar uma faculdade, estagiar, acumular anos de experiência e, só então, alcançar estabilidade financeira. Mas esse roteiro vem perdendo força.

Nos últimos anos, a demanda por profissionais técnicos cresceu a ponto de superar a oferta em diversos setores, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2023–2027, elaborado pelo Senai.

O estudo projeta que o país precisará qualificar mais de 9 milhões de trabalhadores até 2027 apenas para suprir as necessidades da indústria — número que ajuda a explicar por que certas carreiras técnicas estão pagando tão bem.

O movimento também é percebido pelo IBGE. Nos levantamentos da Pnad Contínua, as ocupações técnicas aparecem com remunerações médias que, em muitas áreas, superam as de formações superiores, especialmente em tecnologia e infraestrutura.

Além disso, algumas dessas funções chegam a ultrapassar com folga a renda mensal de muitos profissionais universitários em início de carreira.

Essa inversão quebra um estigma histórico. No Brasil, cursos técnicos cresceram a partir da década de 1940, com a expansão das escolas industriais, mas só nos últimos anos ganharam maior reconhecimento devido ao avanço tecnológico e à escassez de mão de obra especializada.

Hoje, instituições como Senai, IFs e escolas técnicas estaduais figuram entre as mais procuradas por quem quer entrar rápido no mercado e com ganhos competitivos.

A partir disso reunimos seis cursos técnicos apontados como alguns dos mais bem remunerados atualmente no país.

6 cursos técnicos que pagam mais que muitas faculdades no Brasil

1. Técnico em Petróleo e Gás

Segundo o Salário.com.br, profissionais dessa área podem ultrapassar salários médios de diversas carreiras de engenharia no início.

2. Técnico em Enfermagem

Dados do Caged mostram alta demanda e remunerações acima de várias graduações da área da saúde em regiões específicas.

3. Técnico em Eletrotécnica

De acordo com o Senai, o setor elétrico continua entre os que mais carecem de mão de obra qualificada, impulsionando ganhos.

4. Técnico em Informática

Segundo o portal Guia da Carreira, a remuneração média supera a de alguns bacharéis de TI recém-formados.

5. Técnico em Segurança do Trabalho

O eSocial, compilado pelo Salário.com.br, indica salários robustos devido à obrigatoriedade da função em empresas de médio e grande porte.

6. Técnico em Automação Industrial

Estudos do Senai mostram que o avanço da indústria 4.0 elevou significativamente a procura e os salários nessa área.

Num cenário em que rapidez e especialização contam, os cursos técnicos deixaram de ser apenas porta de entrada e se tornaram atalhos reais para carreiras de alto rendimento no Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!