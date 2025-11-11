A cidade brasileira com as luzes de Natal mais bonitas do país encanta todo mundo que já viu

Tradição começou há décadas e hoje atrai milhares de visitantes para ver o espetáculo das luzes de Natal

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Era uma vez uma cidade que resolveu driblar o fim da baixa temporada e transformar o Natal em grande espetáculo. Essa iniciativa ganhou vida há muitos anos, inspirada por tradições europeias de enfeitar ruas e praças.

Aos poucos, o costume evoluiu — o que começou com luzinhas simples em pinheiros tornou-se um evento turístico aguardado com entusiasmo.

Em meio a esse movimento, uma cidade se destacou. Localizada na Serra Gaúcha, Gramado (RS) passou a investir pesado em decoração natalina.

O evento Natal Luz, que surgiu para trazer visitantes no fim do ano, transformou as ruas, as praças e os edifícios num cenário mágico, de filme.

Como tudo começou e virou tradição

Em 1985, Gramado lançou o Natal Luz para aquecer o turismo fora do inverno. Ao longo das décadas, o evento se expandiu. Horários longos, shows, paradas iluminadas e decorações elaboradas se tornaram marca registrada.

A cidade passou a receber milhões de pessoas vindas de todas as partes do Brasil e do mundo.

Espetáculo de luzes que impressiona

Durante o evento, as ruas ganham milhares de microlâmpadas, árvores gigantes e cenografia tematizada. Moradores e visitantes se encantam com a ambientação que transforma o local num ambiente de sonho. Para muitos, é “o Natal mais bonito do Brasil”.

Renda e turismo impulsionados

O Natal Luz atrai turistas por cerca de dois meses, movimentando comércio, hotelaria e atrações culturais.

A cidade, que já tinha charme natural, agora é reconhecida também pela magia natalina. Esse tipo de evento se tornou um caso de sucesso de planejamento turístico.

Vale a pena visitar

Mesmo que você não possa ir, imaginar as avenidas iluminadas, a neve artificial (em alguns locais) e o clima de festa já basta para perceber o impacto.

Para quem gosta de luzes, clima de Natal e atmosfera acolhedora, Gramado se destaca como destino imperdível.

