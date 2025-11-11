As profissões mais afetadas por depressão e estresse, segundo especialistas

Uma pesquisa recente revelou um padrão preocupante que afeta milhões de profissionais silenciosamente

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho para o G1.

Em 2024, foram quase meio milhão de afastamentos, o maior número em pelo menos dez anos. No mesmo período, foram 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS motivados por várias doenças.

Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo. Ou seja, um aumento de 68% e um marco na série histórica dos últimos 10 anos.

Conheça algumas das profissões que mais exigem da mente e do coração, e entenda por que elas se tornaram símbolo do cansaço moderno.

1. Motoristas de aplicativo/Entregadores/Caminhoneiros

Com longas jornadas e pouco descanso, esses profissionais sofrem com cansaço extremo e solidão. O trânsito caótico, a insegurança e a falta de reconhecimento contribuem para altos níveis de estresse e irritabilidade.

2. Funcionários de call center e atendimento

Trabalhar sob vigilância constante e lidar com reclamações diárias torna o ambiente emocionalmente pesado. O ritmo repetitivo e as metas inalcançáveis fazem com que muitos apresentem sinais de ansiedade e depressão.

3. Professores e educadores

A rotina de ensino está entre as mais desgastantes. Além de lidar com turmas cheias e falta de recursos, os professores enfrentam desvalorização e cobranças externas. Essa sobrecarga emocional gera esgotamento, ansiedade e sensação de impotência profissional.

4. Trabalhadores da TI/Tecnologia

Apesar da imagem moderna e criativa, a área tecnológica exige longas horas diante das telas e prazos curtos. A necessidade de estar sempre disponível, somada à pressão por resultados, favorece crises de estresse e isolamento social.

5. Trabalhadores da Área de Vendas (Atendimento ao público)

Pressionados por metas e resultados, os vendedores vivem sob tensão. A instabilidade financeira e o medo de perder comissões afetam a autoestima e a saúde mental. O estresse é ainda maior em tempos de crise econômica. O ramo do atendimento ao público é um dos mais afetados por doenças que envolvem a saúde mental dos trabalhadores.

6. Profissionais de saúde (médicos, enfermeiros)

Médicos, enfermeiros e técnicos convivem com dor, morte e decisões de alto risco diariamente. O estresse emocional é potencializado por plantões exaustivos e pela pressão por salvar vidas. A falta de pausas adequadas faz muitos desenvolverem burnout e sintomas depressivos.

