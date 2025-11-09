6 profissões que não davam dinheiro no passado, mas hoje tiram muito por mês

Transformações tecnológicas e sociais mudaram o jogo: profissões antes desvalorizadas agora são altamente lucrativas

Gabriel Yuri Souto - 09 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil/ Marcello Casal)

O avanço da internet, o surgimento das redes sociais e o crescimento de novos mercados digitais transformaram completamente o mundo do trabalho.

Profissões que antes eram vistas como “bicos” ou “sem futuro” hoje rendem salários altos, oportunidades internacionais e independência financeira.

Confira as 6 profissões que mudaram de patamar:

1. Criador de conteúdo

Antes, produzir vídeos e postagens era um hobby. Hoje, influenciadores digitais, streamers e youtubers movimentam milhões e fazem parcerias com grandes marcas.

2. Programador

Nos anos 1990, poucos entendiam o valor do código. Hoje, programadores são disputados por empresas de tecnologia e startups, com salários que ultrapassam os R$ 20 mil.

3. Chef de cozinha

A profissão era vista como subalterna em muitos lugares. Agora, chefs se tornaram celebridades e empreendedores, liderando restaurantes premiados e programas de TV.

4. Personal trainer

Há algumas décadas, era comum achar que dar aulas de academia não rendia muito. Hoje, profissionais bem posicionados nas redes atendem clientes VIP e cobram alto por hora.

5. Designer gráfico

Antes restrito a gráficas e agências pequenas, o design se tornou essencial para o marketing digital. Bons profissionais chegam a faturar alto com freelas e contratos fixos.

6. Fotógrafo e videomaker

Com o boom das redes sociais, o audiovisual ganhou status de ouro. Casamentos, eventos e publicidade impulsionaram os ganhos de quem domina câmera e edição.

As mudanças mostram que o mercado está sempre em movimento. O segredo é se atualizar, aprender novas ferramentas e entender as tendências que moldam o futuro profissional.

