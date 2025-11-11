Biometria será obrigatória para manter benefícios do INSS e evitar fraudes em aposentadorias e pensões; saiba como cadastrar

Novo sistema de biometria começa a ser implementado em novembro e vai unificar cadastros com documentos oficiais

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/ GOV.br)

A partir de novembro, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão fazer o cadastro da biometria para continuar recebendo aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Afinal, a nova regra, criada pela Lei nº 15.077/2024 e regulamentada pelo Decreto nº 12.561/2025, foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como objetivo aumentar a segurança e reduzir fraudes nos pagamentos.

Como vai funcionar o novo sistema

O cadastramento será feito de forma gradual, com um cronograma definido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Serão aceitas as biometrias já registradas em outros documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Atualmente, mais de 150 milhões de brasileiros já possuem esses dados em alguma base oficial.

Três formas de cadastrar

Os segurados terão diferentes opções para realizar o procedimento:

Online: pelo site ou aplicativo Meu INSS, usando reconhecimento facial;

Presencialmente: nas agências do INSS, para quem preferir atendimento físico;

Nos CRAS: por meio dos Centros de Referência de Assistência Social, especialmente em municípios do interior.

Segurança e inclusão digital

Segundo a advogada previdenciária Márcia Cleide Ribeiro, o sistema é um avanço importante contra fraudes, pois impede que terceiros recebam benefícios indevidos.

Ela alerta, porém, para o risco de exclusão digital: “Muitos segurados não têm acesso à internet ou familiaridade com aplicativos. Por isso, o atendimento presencial precisa continuar para garantir o acesso de quem mais depende do INSS”, destacou.

Afinal, com o novo modelo, o governo espera simplificar o processo de prova de vida e garantir mais segurança aos segurados, reduzindo o número de golpes e cadastros falsos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!