Funcionário é demitido após usar desconto de empregado e acaba recebendo indenização de R$ 180 mil

Caso inusitado na Inglaterra terminou com indenização para jovem com autismo após uma refeição em família

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

O que parecia apenas um almoço em família acabou virando um pesadelo — e, depois, um triunfo.

Brandon Halstead, um jovem ajudante de cozinha na rede britânica Wetherspoon’s, usou o cartão de desconto de funcionário para pagar a conta em um de seus dias de folga.

O benefício oferecia 20% de desconto, e a refeição com sete pessoas rendeu uma economia de cerca de R$ 133.

Afinal, o problema é que a política da empresa só permitia o uso em grupos de até quatro pessoas.

Sem saber disso, Brandon acabou acusado de “desonestidade e abuso” do benefício e foi chamado para uma audiência disciplinar.

Demissão e consequências emocionais

Durante a investigação, a empresa descobriu que a mãe do funcionário também tinha acesso ao aplicativo interno. Ela usava o sistema para ajudar o filho, que tem diagnóstico de autismo, a organizar seus horários e deslocamentos.

Mesmo assim, o jovem foi suspenso e depois demitido, o que provocou crises de ansiedade e abalo emocional.

Vitória na Justiça e indenização milionária

O caso foi levado ao tribunal trabalhista britânico, que reconheceu que a empresa falhou em compreender a condição do funcionário e o expôs a um tratamento injusto.

Contudo, a decisão determinou uma indenização equivalente a R$ 180 mil, considerando os danos psicológicos e a perda do emprego.

Hoje, o episódio serve de alerta sobre a importância da empatia e da inclusão no ambiente de trabalho.

