Nem bacon, nem calabresa: esse é o ingrediente que vai deixar seu feijão perfeito

Um segredo culinário que atravessa gerações e surpreende especialistas

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Med Nutricional)

Em muitas casas brasileiras, o feijão ocupa um lugar quase sagrado. É aquele prato que anuncia o almoço antes mesmo de ele chegar à mesa, só pelo aroma que escapa da panela.

E, ao longo das décadas, cada família criou seu próprio ritual: há quem jure que o sabor perfeito vem da folha de louro; outros mantêm fidelidade absoluta ao bacon ou à calabresa.

Mas a verdade é que existe um ingrediente menos óbvio, citado por chefs e pesquisadores da gastronomia brasileira, que pode transformar o feijão do dia a dia sem depender de carnes defumadas.

Nem bacon, nem calabresa: esse é o ingrediente que vai deixar seu feijão perfeito

Para entender esse segredo, vale voltar um pouco na história. Segundo o Museu do Feijão, mantido pela Embrapa Arroz e Feijão, o alimento acompanha o Brasil desde o período pré-colonial e sempre foi preparado com temperos simples, muitas vezes sem qualquer proteína animal.

Em relatos de viajantes do século 19, compilados pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, aparecem referências ao uso de ervas e legumes para enriquecer o caldo, já que carnes eram caras ou difíceis de conservar.

E é justamente dessa tradição que ressurge o “ingrediente perfeito”: o talo de salsão.

Segundo o site da Escola de Gastronomia Le Cordon Bleu, o salsão é um dos aromáticos mais usados na culinária internacional por ser rico em compostos que intensificam o sabor de caldos e guisados sem dominar o prato.

A planta, conhecida cientificamente como Apium graveolens, libera um perfume vegetal que equilibra a acidez natural do feijão e aprofunda o sabor do caldo.

Chefs brasileiros também confirmam essa prática.

Em entrevistas reunidas pelo portal da Associação Brasileira de Gastronomia, cozinheiros explicam que o salsão funciona como um realçador natural de sabor, algo semelhante ao papel da cebola no famoso mirepoix francês.

Ele adiciona profundidade sem trazer gordura extra, qualidade que destaca sua baixa caloria e o teor de fibras e antioxidantes.

Para quem busca um feijão mais encorpado, mas sem o sabor defumado das carnes, o salsão entra como aliado discreto, mas eficiente. Basta colocá-lo no cozimento, de preferência picado grosso ou inteiro, removendo antes de servir — prática comum segundo o site especializado Serious Eats, que destaca o uso do vegetal como “base aromática universal”.

No fim das contas, o feijão perfeito talvez não esteja no que se adiciona de mais pesado, mas no detalhe que quase passa despercebido. Um ingrediente simples, usado há séculos, capaz de transformar o sabor sem roubar a cena. Quem testar, dificilmente volta atrás.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!