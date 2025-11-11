Nossa gratidão a Dom João Wilk

Em Anápolis, Dom João construiu sua caminhada com discrição, serenidade e sabedoria

Professor Marcos - 11 de novembro de 2025

Professor Marcos Carvalho e Dom João Wilk. (Foto: Reprodução)

Nossa Diocese perde nosso bispo, Anápolis perde uma referência de compromisso ético e social! Como diriam nossos irmãos franciscanos, a irmã morte visitou nosso bispo diocesano Dom João Wilk nessa tarde chuvosa de terça.

Nascido na Polônia em 1951, ingressou na Ordem dos Frades Menores Conventuais, sendo ordenado em 1976 na Basílica de São Francisco, em Assis.

Tornou-se bispo em 1998 e chegando em Anápolis em 2004. Seu lema era UT AMOR AMETUR, que significa “Para que o Amor seja amado”.

Em Anápolis Dom João construiu sua caminhada com discrição, serenidade e sabedoria, mas mostrou-se determinado e realizador.

Criou 28 paróquias, ordenou mais de 100 sacerdotes, fortaleceu pastorais e movimentos.

Estivemos juntos em defesa da Santa Casa e na busca por recursos para as obras sociais.

Quando nos encontrávamos era sempre um momento de analisar os cenários e refletir sobre caminhos para fazer o bem.

Nesse momento, estendemos nosso sentimento de pesar a Dom Waldemar e toda comunidade católica.

Nos despedimos com o cumprimento franciscano de paz e bem.