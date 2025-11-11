PF revela como era esquema de grupo que fingia ser da corporação para extorquir criminosos em Goiás e MS

Operação cumpriu mandados de prisão temporária, além de busca e apreensão em Goiânia, Goianira, Trindade e Campo Grande (MS).

Augusto Araújo - 11 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de agentes da Polícia federal (PF) (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) prendeu seis pessoas durante a Operação Isfet 2, deflagrada nesta terça-feira (11), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que se passava por policiais federais para extorquir outros criminosos, incluindo integrantes de facções e traficantes de drogas com condenações judiciais.

De acordo com a PF, os presos são suspeitos de participar de um esquema de extorsão que simulava ações policiais legítimas.

As investigações apontam que o grupo marcava reuniões e negociações nas proximidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás.

No local, os integrantes se apresentavam como agentes federais e cobravam valores de criminosos em troca de uma falsa “imunidade” em investigações inexistentes.

Além das seis prisões temporárias, a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Goianira, Trindade e Campo Grande (MS).

A Operação Isfet 2 é uma continuação da primeira fase das investigações, que começou em março deste ano.

Segundo a PF, o foco agora é identificar todos os envolvidos nas diferentes etapas do crime, desde a escolha das vítimas até a execução das extorsões.

Os suspeitos foram levados para unidades prisionais da corporação e devem responder por crimes como extorsão, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!