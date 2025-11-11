Sesc Goiás abre processo seletivo com salário de mais de R$ 5 mil e benefícios

Vaga é destinada a quem tem ensino superior, mas aceita candidatos de diversas graduações

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

Prédio do Sesc Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Sesc Goiás procura por profissionais que possam preencher a vaga de Analista de Cultura. As inscrições abertas são para formação de cadastro de reserva.

O candidato selecionado irá trabalhar na Administração Regional e unidades Sesc em Goiânia. O salário é de R$ 5.154,78 mais vale alimentação de R$ 410, com jornada de 40h semanais.

As inscrições ficam abertas até às 17h desta terça-feira (11). Interessados devem acessar o site sescsenacgo.jobs.recrut.ai no item Trabalhe Conosco.

A vaga pede experiência mínima de seis meses na área de atuação e ensino superior completo, mas diversas graduações atendem ao requisito.

A seleção do Sesc dá preferência a quem cursou Artes Cênicas, Audiovisual, Música, Museologia, Artes Visuais, Administração ou Produção Cultural.

