Sesc Goiás publica edital para vaga com salário acima de R$ 5 mil e benefício adicional

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 16 de outubro de 2025

Prédio do Sesc Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Sesc Goiás está com processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva no cargo de analista de folha de pagamento, em regime de prazo determinado. A oportunidade é para atuação em Goiânia.

O salário oferecido é de R$ 5.154,78, com jornada de 40 horas semanais. Além disso, a vaga inclui vale-alimentação de R$ 410.

Para participar, é necessário ter ensino superior completo, preferencialmente em Administração ou Ciências Contábeis, ou áreas correlatas, além de experiência mínima de seis meses na área de atuação.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesc, na seção “Trabalhe Conosco”, até às 17h da próxima terça-feira (21).

