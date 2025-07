Concurso da Assembleia Legislativa de Goiás: mais de 100 vagas e salários que passam de R$ 12 mil

Oportunidade é para candidatos que tenham Ensino Médio ou Ensino Superior

Natália Sezil - 25 de julho de 2025

Fachada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Profissionais que desejam trabalhar na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), localizada em Goiânia, já podem aprofundar os estudos: as 101 vagas do próximo concurso público do órgão foram detalhadas nesta sexta-feira (25).

O comunicado foi feito pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), por meio das redes sociais. O edital ainda será lançado.

Do total de vagas, 52 são destinadas a candidatos que tenham Ensino Médio. É o caso dos cargos de assistente de suporte em TI (07 vagas), fotógrafo (02), policial legislativo (40), técnico de gravação e som (02) e técnico em refrigeração (01).

As 49 restantes são para profissionais com Ensino Superior. Estão distribuídas entre analista administrativo (20 vagas), ciência de dados (02), controle externo – contabilidade (01), controle externo – direito (01), controle interno – contabilidade (01) e controle interno – direito (01).

Também fazem parte dessa lista os cargos de gerenciamento de projetos de TI (02 vagas), infraestrutura (04), sistema (02), contador (04), desenvolvedor de sistemas (08) e economista (01).

Ainda não foram divulgados os salários de cada oportunidade, nem as respectivas cargas horárias. Essas e outras informações devem ser detalhadas no edital do concurso, que será publicado em breve.

Apesar disso, Peixoto já havia anunciado, em 28 de janeiro, qual seria o salário base para cada escolaridade.

Segundo o presidente da Alego, as vagas de nível superior terão remuneração inicial de R$ 9.682,66. Esse valor terá acréscimo de 25% para pós-graduados. Com isso, pode chegar a R$ 12.103,32.

Já os cargos de nível médio terão salário inicial de R$ 7.067, que pode subir 20% para candidatos graduados. O acréscimo pode levar o valor base a R$ 8.480,40.

