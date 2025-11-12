6 sobrenomes que são muito especiais e as pessoas que têm eles precisam saber o significado

Embora hoje sejam vistos apenas como parte do nome, eles possuem um papel importante na construção da identidade

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os sobrenomes carregam histórias, tradições e significados que atravessam gerações.

Muitas vezes, eles revelam a origem de uma família, uma profissão antiga ou até um traço de personalidade.

Embora hoje sejam vistos apenas como parte do nome, os sobrenomes têm um papel importante na construção da identidade e podem guardar segredos fascinantes sobre o passado.

Conhecer o significado do seu é uma forma de se conectar às suas raízes e compreender melhor quem você é.

1. Silva

Um dos sobrenomes mais comuns do Brasil, Silva tem origem no latim e significa “floresta” ou “selva”.

Ele surgiu em Portugal para identificar pessoas que viviam próximas a regiões arborizadas.

Mesmo sendo popular, carrega um simbolismo forte ligado à natureza e à força das raízes familiares.

2. Oliveira

De origem portuguesa, o sobrenome Oliveira remete à árvore da oliveira, símbolo de paz, sabedoria e prosperidade.

Na Antiguidade, famílias que cultivavam oliveiras ou viviam em regiões com plantações recebiam esse nome.

Até hoje, ele transmite a ideia de harmonia e equilíbrio.

3. Souza

Souza, ou Sousa em sua forma original, tem origem toponímica — ou seja, vem de um lugar específico.

Ele surgiu na região de Sousa, em Portugal, e está ligado à nobreza antiga.

O sobrenome representa tradição e prestígio, sendo um dos mais antigos e respeitados da Península Ibérica.

4. Pereira

Outro clássico entre os sobrenomes portugueses, Pereira tem origem na árvore de mesmo nome, a pereira, que dá frutos doces e resistentes.

Historicamente, era usado para identificar famílias que viviam em terras férteis ou próximas a plantações.

O nome simboliza abundância e vitalidade.

5. Costa

O sobrenome Costa tem origem geográfica e era dado a famílias que viviam próximas ao litoral.

Em latim, “costa” significa “encosta” ou “margem”, e o nome está associado à ideia de proteção e estabilidade.

Pessoas com esse sobrenome costumam ser vistas como firmes e leais.

6. Almeida

De origem árabe, o sobrenome Almeida deriva da expressão “al-meida”, que significa “a tenda” ou “o abrigo”.

Ele foi trazido para Portugal durante a Idade Média e acabou se tornando um símbolo de hospitalidade e força.

Representa famílias acolhedoras e protetoras.

