Arroz soltinho em menos de 5 minutos: é perfeito para os dias mais corridos

Vídeo ensina a preparar o grão de um jeito rápido para quando você estiver em um dia de correria no trabalho

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram)

Quem nunca chegou em casa cansado e desejou uma refeição pronta em instantes, não é mesmo? O arroz soltinho é sempre presença obrigatória no prato do brasileiro, costuma ser o primeiro desafio quando o tempo é curto.

Mas uma receita simples vem conquistando quem quer praticidade sem abrir mão do sabor: o arroz soltinho preparado em banha de porco, direto na panela de pressão e pronto em menos de cinco minutos.

O segredo está justamente na combinação de técnica e ingrediente. Para preparar, o vídeo pede para que você aqueça uma colher de banha na panela de pressão sem a tampa. Acrescente meia cebola picada e um dente de alho, refogue até dourar e adicione uma xícara de arroz cru.

Mexa bem para envolver todos os grãos na gordura. Em seguida, acrescente duas xícaras de água e sal a gosto. Tampe, leve ao fogo médio e, assim que a panela começar a chiar, conte exatos três minutos.

Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. O arroz estará soltinho, com um aroma irresistível e um leve toque amanteigado da banha. O truque funciona porque a pressão acelera o cozimento interno do grão, mantendo sua textura firme por fora e macia por dentro.

Confira a receita com mais detalhes:

