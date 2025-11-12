Com águas sem fim e lendas misteriosas, paraíso em Goiás encanta em meio ao Terra Ronca

Acesso ao poço é feito por meio de agências especializadas e inclui 14 km de percurso

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Localizado em Divinópolis, na região Noroeste de Goiás, o Poço da Camisa encanta os visitantes pela água azul-turquesa e pela caverna subterrânea que integra o complexo de Terra Ronca.

O ambiente é envolto em mistérios e lendas e vem ganhando destaque, especialmente por conta das águas cujo fundo jamais teria sido alcançado, segundo especialistas. A dificuldade de acesso, aliada à beleza do cenário, intensifica o fascínio pelo local.

Uma das especulações está ligada ao próprio nome — Poço da Camisa —, cuja origem não possui confirmação oficial.

Uma das histórias mais conhecidas relata que um viajante teria desaparecido na região, deixando para trás apenas uma camisa pendurada em um galho.

O acesso ao poço é feito por meio de agências especializadas, uma vez que ele está situado em uma fazenda particular.

O trajeto inclui 14 km de percurso até a entrada, além de uma caminhada de 1 km até a borda — sendo necessário treinamento de ascensão em corda no dia anterior à visita.

Para chegar ao interior do poço, os visitantes precisam realizar um rapel de 45 metros, além de fazer flutuação nas águas e registro fotográfico antes da subida de volta.

O Poço da Camisa, que integra o complexo Terra Ronca, está localizado a 600 km de Goiânia.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o parque abriga um dos maiores conjuntos de cavernas da América do Sul.

