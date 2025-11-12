Como fazer a limpeza do pano de prato da maneira correta (assim ele não vai estragar)

Dicas práticas para manter o pano sempre higienizado e com cara de novo

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Há objetos domésticos que atravessam gerações sem ganhar o devido protagonismo. O pano de prato é um deles. Desde as cozinhas de ferro do século XIX até os apartamentos compactos de hoje, essa peça humilde sempre esteve ali, enxugando excessos, absorvendo descuidos e, claro, acumulando histórias — e germes.

Foi justamente essa convivência silenciosa que levou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) a classificá-lo como um dos itens mais contaminados da casa, uma informação citada em artigos de higiene doméstica encontrados no portal da instituição.

Mas, apesar da má fama, o pano de prato não precisa ser condenado a uma vida curta. A questão, segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), está menos no uso e mais na forma de limpeza.

Métodos inadequados fazem o tecido perder fibras, desgastar o desenho e, pior, manter micro-organismos ativos. É aí que entram práticas que têm ganhado espaço na internet — e, quando bem executadas, são coerentes com recomendações de especialistas.

Como fazer a limpeza do pano de prato da maneira correta (assim ele não vai estragar)

No Instagram, o perfil Cantinho da Tami viralizou ao mostrar um processo caseiro que segue essa lógica.

No vídeo, ela prepara uma solução inicial de água com detergente de clorato — produtos com cloro ativo são apontados pelo site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como eficazes na higienização de superfícies e tecidos resistentes.

Tami deixa o pano de molho de um dia para o outro, o que ajuda a soltar gordura e manchas que o sabão comum não alcança.

Depois, vem a segunda etapa: uma pastinha feita com água oxigenada e sabão em pó. A substância é conhecida por liberar oxigênio ativo capaz de clarear sem desgastar as fibras. Um pouco de água quente acelera a ação.

Na sequência, basta enxaguar bem e deixar secar ao sol, prática considerada essencial de acordo com estudos publicados na revista científica Applied and Environmental Microbiology, que apontam a luz solar como um agente natural de inativação bacteriana.

O resultado, como ela mostra, é quase um retorno ao pano “recém-saído da prateleira”. Mais do que truques caseiros, o que especialistas reforçam — entre eles profissionais ouvidos pelo portal Good Housekeeping, referência em testes de produtos domésticos — é que a combinação de agentes oxidantes, água quente e boa secagem é mesmo o caminho mais seguro.

Uma rotina simples, mas capaz de prolongar a vida do tecido e a paz de quem depende dele na cozinha.

