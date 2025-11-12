Conheça a parte do frango que é frequentemente ignorada e fica uma delícia quando feita fritinha

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Claudia Oliveira Receitas)

A carne de frango é uma das mais populares do Brasil, presente em praticamente todas as cozinhas.

Versátil, saborosa e acessível, ela pode ser usada em inúmeros pratos — do almoço simples à receita mais elaborada.

Mas o que muita gente não sabe é que existe uma parte da carne de frango frequentemente ignorada, que fica irresistível quando preparada do jeito certo: a moela.

Sim, aquele pequeno pedaço que muitos descartam pode se transformar em um petisco crocante e delicioso quando frito da forma adequada.

A moela faz parte do sistema digestivo das aves e, apesar de muita gente torcer o nariz, é uma carne extremamente saborosa e nutritiva.

Quando bem temperada e fritinha, ela ganha uma textura crocante por fora e macia por dentro, conquistando até quem antes tinha preconceito.

Além disso, é uma opção barata e que rende bastante, ideal para quem quer variar o cardápio sem gastar muito.

Como preparar a moela para deixar fritinha e crocante

O segredo para preparar essa carne de frango da melhor forma está no cozimento inicial.

Primeiro, é importante limpar bem a moela e cozinhá-la na panela de pressão com alho, cebola, louro e sal por cerca de 20 minutos.

Depois de macia, escorra bem a água e frite em óleo quente até dourar.

O resultado é um petisco crocante e cheio de sabor, perfeito para acompanhar arroz, farofa ou até uma boa conversa entre amigos.

Por que incluir essa carne no seu dia a dia

Além do sabor marcante, a moela é rica em proteínas e ferro, contribuindo para uma alimentação equilibrada.

É uma excelente alternativa para quem quer aproveitar todas as partes do frango, evitando desperdício e trazendo mais variedade às refeições.

Outras formas de aproveitar a carne de frango

A moela pode ser servida de várias maneiras: frita, ensopada, grelhada ou até em molhos.

E o melhor é que, com os temperos certos, o sabor se intensifica ainda mais.

Pimenta, cheiro-verde, cominho e limão combinam perfeitamente com o preparo e realçam o gosto característico dessa carne de frango tão subestimada.

Descobrir novas formas de usar cada parte do alimento é uma maneira inteligente de cozinhar e de valorizar o que temos à mesa.

Da próxima vez que for comprar carne de frango, lembre-se da moela — um pequeno pedaço que pode render uma grande surpresa no sabor.

