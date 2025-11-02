3 cortes de frango que ficam mais suculentos na frigideira, segundo chefs

Pedro Ribeiro - 02 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Rosis tudo misturado)

Os cortes de frango estão entre os mais versáteis da cozinha, e saber escolher o ideal pode fazer toda a diferença no sabor e na textura do prato.

Embora muita gente prefira o peito por ser mais magro, a verdade é que alguns cortes de frango ficam muito mais suculentos quando preparados na frigideira.

Segundo chefs experientes, o segredo está na combinação entre a quantidade de gordura natural da carne e o tempo de preparo.

Quando o frango é feito corretamente, ele ganha uma casquinha dourada por fora e permanece macio por dentro — um equilíbrio perfeito que transforma até as receitas mais simples.

Se você quer aprender a deixar o seu frango irresistível, conheça os três cortes de frango que garantem o melhor resultado na frigideira.

1. Coxa com sobrecoxa

Entre todos os cortes de frango, a coxa com sobrecoxa é o queridinho dos chefs para fritar ou grelhar.

Isso porque ela tem mais gordura natural e fibras curtas, o que ajuda a manter a carne úmida e cheia de sabor.

Quando preparada na frigideira, cria-se uma crosta dourada por fora, enquanto o interior permanece macio e suculento.

Para um resultado perfeito, tempere com antecedência e frite em fogo médio para que o calor penetre aos poucos.

Uma dica extra é tampar a frigideira por alguns minutos — o vapor ajuda a cozinhar por dentro sem ressecar.

2. Asa de frango

As asas também estão entre os cortes de frango mais indicados para a frigideira, especialmente se você busca sabor intenso e uma textura crocante.

Elas possuem uma boa quantidade de gordura, o que impede que a carne fique seca mesmo em fogo alto.

Além disso, são ideais para marinadas e temperos marcantes, já que absorvem muito bem os sabores.

Você pode deixá-las com pele para garantir crocância ou removê-la se quiser uma versão mais leve.

Um toque de limão ou molho agridoce no final realça ainda mais o sabor.

3. Filé de peito cortado em tiras grossas

Embora o peito de frango seja conhecido por ser mais seco, quando cortado e preparado da forma certa, ele também pode ficar suculento.

O truque está em cortar em tiras mais grossas e não deixá-las muito tempo na frigideira.

Segundo os chefs, o ideal é selar rapidamente cada lado até dourar, evitando cozinhar demais.

Temperar apenas na hora de fritar também ajuda a preservar a umidade da carne.

Se quiser um toque extra de sabor, finalize com um fio de manteiga e ervas frescas.

Dicas para deixar qualquer corte de frango suculento

Independentemente do corte escolhido, existem alguns segredos simples que fazem toda a diferença:

Não coloque o frango direto na frigideira fria — espere aquecer bem o óleo.

Evite mexer constantemente, pois isso impede que a carne doure corretamente.

Use um pouco de gordura, como azeite ou manteiga, para realçar o sabor.

Deixe o frango descansar alguns minutos após o cozimento. Isso ajuda a reter os sucos naturais.

Saber preparar os cortes de frango certos é um verdadeiro talento na cozinha.

Com essas dicas, você garante uma refeição simples, saborosa e com aquele toque profissional que conquista qualquer paladar.

