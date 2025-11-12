Homem morre após levar choque elétrico enquanto tentava desligar relógio de energia em Goiânia

Impacto da descarga foi tão intenso que parte da instalação elétrica pegou fogo, atingindo inclusive a rede da rua

Isabella Valverde - 12 de novembro de 2025

Corpo de Bombeiros esteve no local. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 38 anos, morreu eletrocutado na manhã desta quarta-feira (12), no Residencial Ville de France, em Goiânia.

Portal 6 apurou que ele recebeu uma descarga elétrica fatal ao tentar desligar o relógio de energia da residência onde morava.

A esposa da vítima contou à Polícia Militar (PM) que o marido tentava manusear a fiação elétrica quando sofreu o choque. Ele caiu desacordado e morreu antes da chegada do socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas apenas confirmaram o óbito.

Moradores relataram que o impacto da descarga foi tão intenso que parte da instalação elétrica pegou fogo, atingindo inclusive a rede da rua.

A Polícia Científica realizou a perícia para determinar as causas exatas do acidente, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

