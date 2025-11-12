Jovem motociclista é decapitado após grave acidente em Senador Canedo

Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas puderam apenas constatar o óbito

Natália Sezil - 12 de novembro de 2025

Motociclista morreu após colidir com guarda-corpo. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 25 anos, morreu após colidir com um guard rail enquanto trafegava pela GO-403, na zona rural de Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia.

A fatalidade aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (12), quando o jovem teria perdido o controle da motocicleta. Ele teria sido decapitado devido ao acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima no meio da pista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

Uma viatura da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) ajudou a conter o tráfego no local para que as autoridades pudessem tomar as providências possíveis.

Agora, o Instituto Médico Legal (IML) deve ficar responsável pelos trâmites legais com o corpo do motociclista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!