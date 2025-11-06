Jovem morre ao capotar carro e ser arremessado para fora do veículo, no interior de Goiás
Vítima foi encontrado por gerente de fazenda já sem sinais vitais
Um jovem, de 25 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira (06), em uma fazenda localizada em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.
O caso teve início por volta das 2h30. O gerente do local acionou as autoridades após encontrar o veículo capotado e o condutor caído próximo ao carro, já sem sinais vitais.
Segundo relato do vigilante da propriedade, ele realizava patrulhamento de rotina quando viu um Fiat Punto, de cor prata, entrando na estrada de acesso à fazenda. Minutos depois, ao retornar, percebeu que o veículo havia capotado.
A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para remover o corpo do jovem.
As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil (PC) de Cristalina.
