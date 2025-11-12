Única palavra que foge da regra quando o assunto é plural (e muita gente escreve sem perceber)

O termo não segue o padrão tradicional, mas ainda assim é perfeitamente compreendida e aceita na fala e na escrita

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Imagens USP)

A língua portuguesa é cheia de surpresas, e há sempre uma palavra que chama a atenção por fugir das regras mais conhecidas.

Entre tantas formas e variações, existe uma palavra que carrega o plural de um jeito inesperado — não apenas no fim, como de costume, mas bem no meio.

Trata-se de um detalhe curioso que muitos falantes usam sem perceber, e que mostra como o português pode ser, ao mesmo tempo, lógico e cheio de exceções encantadoras.

Única palavra que foge da regra quando o assunto é plural — e muita gente escreve sem perceber

A palavra que foge completamente à regra é “quaisquer”.

Ela é a forma plural de “qualquer” e se destaca porque o plural aparece dentro da palavra, algo raro na nossa gramática.

Enquanto a maioria dos plurais em português é formada pela simples adição de “s” ao final, quaisquer modifica sua estrutura interna, criando uma forma única.

Esse fenômeno demonstra o quanto o português é flexível e criativo. A palavra não segue o padrão tradicional, mas ainda assim é perfeitamente compreendida e aceita na fala e na escrita.

É um ótimo exemplo de como o idioma evolui para se adaptar ao uso natural das pessoas.

Como a palavra “quaisquer” se forma

O termo “quaisquer” vem de “qualquer”, um pronome indefinido usado para indicar algo sem especificar.

Quando passa para o plural, ele muda o início — “qual” vira “quais” —, enquanto o final permanece o mesmo.

Esse tipo de transformação é raríssimo, e por isso a palavra se tornou um verdadeiro destaque entre os estudiosos da língua.

Além dela, há outras curiosidades interessantes no português.

Palavras como “férias”, que só existem no plural, ou “cobre”, que pode ser substantivo e verbo dependendo do contexto, mostram como o idioma é repleto de nuances e pequenas surpresas que o tornam ainda mais fascinante.

A riqueza e as curiosidades da língua portuguesa

O português é cheio de expressões, duplos sentidos e construções que o diferenciam de qualquer outro idioma.

A palavra “quaisquer” é apenas uma entre tantas que revelam a beleza e a complexidade da nossa língua.

Ela prova que, mesmo nas exceções, o português segue uma lógica própria — e é justamente isso que o torna tão rico e interessante de estudar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!