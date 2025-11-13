Adolescentes desaparecem após saírem para a escola em Anápolis; polícia e famílias buscam por informações
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis já está em campo e quaisquer informações sobre as duas são bem-vindas
Duas adolescentes de 12 e 15 anos, estão desaparecidas após terem saído para a escola, que fica na região Sudeste de Anápolis, na manhã desta quarta-feira (12).
As amigas, identificadas como Agatha Thaline (12) e Edriene Laís Ribeiro da Silva (15), teriam saído de casa normalmente para irem até à Escola José Abdala, que atualmente está funcionando nas dependências da Faculdade Fibra, no bairro São João.
Entretanto, segundo informações da página Repórter Anápolis, não teriam retornado das aulas e nem dado mais notícias, desesperando os familiares.
Ao Portal 6, a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis (DPCA), Aline Lopes, confirmou que recebeu a notícia do desaparecimento das duas meninas. “Estamos com equipe em diligências levantando informações”, disse à reportagem.
Assim, qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Agatha Thaline e Edriene Laís pode ser fornecida ao telefone da Polícia Civil (PC), ligando no 197.
As famílias das estudantes também disponibilizaram os telefones (62) 99181-0132 e (62) 99301-0391 para contato.
