Conheça a maior casa do mundo de 2,8 milhões de m² e que abriga apenas quatro moradores

Palácio indiano supera grandes residências reais e impressiona por luxo, dimensão e história — apesar de ter apenas uma família vivendo ali

Isabella Valverde - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Você conseguiria imaginar morar em uma casa tão gigantesca que deixa até palácios famosos no chinelo? Na Índia, isso não só é possível como é a realidade diária da família real de Vadodara.

Eles vivem no Palácio Lakshmi Vilas, reconhecido pela Architectural Digest como a maior residência do mundo, com impressionantes 2,8 milhões de m² — o equivalente a ser 36 vezes maior que o Palácio de Buckingham.

A grandiosa construção, erguida no século XIX, reúne 170 cômodos distribuídos por salões luxuosos, corredores intermináveis e áreas externas que parecem verdadeiros parques privados.

Entre seus destaques estão um campo de golfe particular, jardins monumentais e até um histórico poço de degraus da era Mughal, preservado como parte do patrimônio da família.

Apesar de todo o brilho e dimensões quase impossíveis de imaginar, o palácio abriga apenas quatro moradores: descendentes diretos da realeza de Vadodara.

Mesmo sendo uma residência oficial, parte de seus espaços é aberta ao público em ocasiões especiais, servindo de cenário para festivais culturais, apresentações de dança, exposições de carros antigos e outros eventos que celebram a tradição indiana.

O Lakshmi Vilas Palace continua sendo um símbolo de opulência, história e poder — um lugar onde a vida cotidiana acontece dentro de proporções poucas vezes vistas no mundo moderno.

Uma casa tão imensa que parece saída de um filme, mas que existe de verdade e segue impressionando visitantes e especialistas.

