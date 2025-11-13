Sobremesa perfeita para a ceia de Natal: é fácil de fazer e fica muito saborosa

Uma mistura de cremosidade e frescor para fechar a ceia com chave de ouro

Gabriel Yuri Souto - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Nas celebrações de Natal, o prato principal é sempre importante, mas a sobremesa tem o poder de marcar a noite e criar memórias doces que duram anos.

No Brasil, onde o dezembro é caloroso e a ceia acontece muitas vezes ao ar livre, optar por um doce gelado faz todo sentido.

Para quem deseja uma alternativa elegante, porém fácil de executar, essa receita de creme de leite Ninho com geleia de frutas vermelhas cumpre todos os requisitos: textura aveludada, sabor marcante e visual de destaque na mesa.

A combinação de leite condensado e creme de leite é já apontada por um portal como “dupla infalível para sobremesas cremosas”, capaz de elevar praticamente qualquer doce.

Comece pela geleia: utilize cerca de 350g de frutas vermelhas — morango e amora funcionam muito bem —, 4 colheres de sopa de açúcar e o sumo de meio limão grande.

Leve ao fogo médio-baixo e mexa sempre até obter a textura de geleia rústica. Reserve.

No creme, bata 1 lata de leite condensado, 500g de creme de leite fresco bem gelado e 1 xícara de chá de leite em pó, até que a mistura fique homogênea e consistente.

Para a montagem, coloque no fundo de taças uma camada da geleia e um pouco nas laterais, despeje o creme e leve à geladeira por uma hora antes de completar com o restante da geleia por cima.

Deixe refrigerar por 8 horas — ideal preparar na noite anterior — e tire do freezer cerca de 1h30 antes de servir.

O resultado é… aquela sobremesa da ceia que faz o convidado olhar duas vezes e dizer “quem fez isso, hein?”.

Gelada, doce, com toque frutado e visual sofisticado, ela ocupa o lugar da tradicional rabanada ou pavê com frescor tropical — elementos bastante presentes na cultura da ceia brasileira.

A grande vantagem? Simplicidade. Sem massas complicadas, coberturas mirabolantes ou técnicas de confeiteiro: basta seguir os passos, deixar a geladeira trabalhar e você tem uma sobremesa pronta para brilhar.

Além disso, o contraste entre o creme claro e a geleia de cor intensa traz frescor visual — e mental — em uma noite em que rituais e afetos caminham lado a lado.

Se você quer garantir que a ceia tenha também aquele momento doce que reúne olhares, elogios e sorrisos, essa sobremesa pode ser o trunfo da noite. E ainda sobra tempo para um brinde tranquilo.

