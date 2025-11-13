Último dia de inscrições para processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 4,5 mil

Seleção será realizada por meio de análise de currículo, títulos e entrevista individual

Davi Galvão - 13 de novembro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Pontalina, cidade no Sul de Goiás, estão na reta final e se encerram nesta sexta-feira (14).

O certame oferece 38 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1,7 mil a R$ 4,5 mil

As oportunidades são para os cargos de assistente social (05), cuidador de idosos (08), enfermeiro (01), entrevistador/digitador (05), facilitador de oficinas de dança (01), muay thai (01), artesanato/trabalhos manuais (01), música (01) e karatê (01), além de orientador social (04), psicólogo (03), visitador (06) e técnico de enfermagem (01).

Os interessados devem se inscrever presencialmente até o fim do prazo, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Comercial nº 320. As inscrições são gratuitas.

A seleção será realizada por meio de análise de currículo, títulos e entrevista individual.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme critério da administração municipal.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!