Misturinha para facilitar sua rotina, nunca mais precisar passar roupas e eliminar amassados rapidamente

Isabella Valverde - 14 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Daniele Silva)

Convenhamos, ninguém merece ter que passar horas cuidando das roupas em casa, tendo que perder tempo passando as peças para eliminar os amassados. Por isso, viralizou nas redes sociais uma misturinha potente que promete acabar com essa dor de cabeça enfrentada por muitas donas de casa.

O truque é simples, precisa de apenas três ingredientes e promete facilitar a sua rotina em casa.

A promessa do influenciador que compartilhou a dica? “Você nunca mais vai passar roupa depois desse vídeo”.

Para reproduzir em casa, você vai precisar de amaciante, álcool, água, um borrifador e, claro, uma roupa amassada.

A medida é um por um por um, colocando tudo na embalagem. O que usar de amaciante, usará também para a água e o álcool. Depois, basta borrifar na peça e passar a mão.

Com essa misturinha simples, você vai conseguir roupas perfeitas, sem aquele sofrimento de ter que usar o ferro de passar.

Confira o vídeo com o truque:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alisson Renger (@alisson.renger)

