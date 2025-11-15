CNU divulga edital de convocação para provas discursivas; veja como consultar

Documentos têm a lista de todos os convocados para as etapas, identificados pelos números de inscrição

Folhapress - 15 de novembro de 2025

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta sexta-feira (14) os editais de convocação para as próximas fases do CNU (Concurso Nacional Unificado) deste ano.

Os documentos têm a lista de todos os convocados para as etapas, identificados pelos números de inscrição. O governo também detalhou a realização da prova discursiva, a avaliação de títulos e os procedimentos de verificação das cotas para candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

PROVA DISCURSIVA

As provas discursivas serão aplicadas no dia 7 de dezembro nas cidades escolhidas pelos candidatos no ato da inscrição. Os horários serão:

Cargos de nível superior: das 13h às 16h

Cargos de nível intermediário: das 13h às 15h

Os locais de prova constarão no cartão de confirmação, que será disponibilizado em 1º de dezembro no site conhecimento.fgv.br/cpnu2.

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

A fase de avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá apenas para os cargos que preveem esse critério e para candidatos que tenham alcançado a nota mínima necessária na prova objetiva.

O envio dos documentos deverá ser feito no site conhecimento.fgv.br/cpnu2 entre as 14h de 21 de novembro e as 23h59 do dia 25 de novembro, mediante upload de imagem, PDF do documento original ou cópia autenticada.

O governo informou que publicará na próxima semana uma retificação no edital geral para ajustar o cronograma da fase.

PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO DAS COTAS

Os dados sobre a etapa de caracterização da deficiência – link de acesso, data e horário – serão divulgados no dia 5 de dezembro no site conhecimento.fgv.br/cpnu2.

A avaliação será feita por telemedicina e servirá para confirmar as informações fornecidas na inscrição. O candidato deverá apresentar documento de identificação original durante o procedimento.

O procedimento destinado a candidatos que disputam vagas reservadas a indígenas ocorrerá entre 8 e 17 de dezembro.

A análise será conduzida por comissão composta majoritariamente por indígenas e terá como foco a verificação da documentação que comprova o pertencimento étnico, de acordo com a legislação vigente.

Candidatos negros convocados deverão comparecer presencialmente ao procedimento de confirmação da autodeclaração entre 8 e 17 de dezembro, na mesma cidade escolhida para a realização das provas. Data, horário e local serão informados individualmente em 5 de dezembro no site conhecimento.fgv.br/cpnu2.

A comissão terá cinco integrantes e deverá refletir diversidade de gênero, cor e, quando possível, origem regional.

Também entre 8 e 17 de dezembro, candidatos que se inscreveram como quilombolas passarão por verificação documental.

A análise será realizada por comissão formada por três integrantes, majoritariamente quilombolas, e se baseará em documentos que comprovem o pertencimento ao grupo étnico-racial conforme definição legal.