Chef ensina como fazer carne moída do jeito certo para ela não perder o sabor e ficar sem gosto
A carne moída é um ingrediente simples, versátil e muito presente no dia a dia, mas muita gente ainda se frustra quando tenta refogar e acaba deixando o preparo sem graça.
Isso acontece porque erros comuns — como colocar a carne fria na panela quente, salgar na hora errada ou mexer demais — tiram sabor e deixam tudo aguado.
E, para evitar esse problema, o Chef Flávio Molinari (@flaviomolinarip) publicou um Reels no Instagram mostrando o jeito certo de preparar, de forma prática e sem mistério.
Ele começa explicando que tudo fica mais fácil quando existe organização.
Enquanto a frigideira esquenta bem, você aproveita para preparar os temperos: alho picado, salsinha e pimenta-de-cheiro.
Além disso, uma dica simples faz toda a diferença: deixe a carne na geladeira por cerca de dez minutos antes de ir para a panela.
Esse contraste ajuda a selar melhor e evitar que ela solte água demais.
Quando a frigideira estiver realmente quente, coloque pequenas porções de carne moída, sem pressa e sem jogar tudo de uma vez.
Isso garante que cada parte encoste no fundo quente e sele como deve. E aqui vem uma das partes mais importantes: não mexa.
Deixe a carne quieta por alguns instantes, até perceber que a base ganhou cor. Somente depois disso comece a mexer e, então, adicione o alho.
Em seguida, rale um pouco de cebola direto na panela. Essa técnica ajuda a dar sabor sem encharcar o preparo, já que a cebola ralada libera menos água do que a tradicional picadinha.
A ideia é permitir que o fundo da panela caramelize, criando aquela camada cheia de sabor que, ao ser incorporada, transforma completamente o resultado final.
Depois de mexer e soltar o fundo da frigideira, é só ajustar o ponto. Quando tudo estiver bem douradinho, chega o momento certo de colocar o sal.
Assim, o tempero realça o sabor da carne sem interferir no processo de selagem.
Com pequenos cuidados, a carne moída fica muito mais saborosa, sequinha e cheia de aroma.
E o melhor: é um método rápido, simples e que qualquer pessoa consegue reproduzir em casa.
Basta seguir os passos, ter um pouco de paciência e confiar no processo.
