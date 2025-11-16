Dupla é presa em Caldas Novas após balear adolescente na cabeça

Outra investigada recebeu uma medida cautelar de monitoramento eletrônico

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

Dois jovens identificados como Deyvisson Silva do Nascimento, de 29 anos, e José Hitallo Mendes Costa, de 19 anos, foram presos pela Polícia Civil (PC), suspeitos de tentativa de homicídio qualificado.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município, o crime ocorreu no dia 08 de novembro, no bairro São José, quando um adolescente foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo.

Conforme as investigações, no dia anterior ao crime, os supostos autores teriam ido até o local portando armas brancas e ameaçando de morte as pessoas que estavam presentes.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na última sexta-feira (14), em Caldas Novas. Também foi decretada uma medida cautelar de monitoramento eletrônico para outra investigada.

Sobre a motivação, a DPCA trabalha com duas hipóteses. A primeira é de que o ato tenha sido motivado por vingança, devido a agressões físicas sofridas por uma pessoa próxima aos investigados no dia anterior aos fatos.

A segunda linha de investigação aponta para um possível conflito decorrente de disputa territorial pelo tráfico de drogas.

As investigações continuam para coletar novas provas e apurar o envolvimento de outras pessoas.

A divulgação da identidade e da imagem dos investigados encontra respaldo na Lei nº 13.869/2019 e na Portaria nº 547/2021/DGPC, considerando o interesse público em identificar outros elementos e fontes de prova relacionadas ao crime, além de obter informações sobre o eventual envolvimento dos suspeitos em outras ações criminosas.

