Caso Heli Alves chega à Polícia Civil após atitude de diretora

Tendência é que o perfil apócrifo seja minuciosamente investigado para descobrir a verdadeira identidade por trás das publicações

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira. (Foto: Reprodução/Google Maps)

O clima é de tensão em um tradicional colégio de Anápolis após a diretora e professores da instituição serem alvo de ataques em um perfil apócrifo no Instagram.

As publicações, feitas pela conta @anonimo_heli.alves.ferreira continham acusações graves contra educadores, incluindo alegações de assédio e comportamento inadequado com alunas.

A direção do colégio já procurou a Polícia Civil para registrar ocorrência.

