Furto de R$ 300 mil em Jack Daniel’s e Old Parr levanta suspeita de crime “por dentro” em Aparecida de Goiânia

Invasores fizeram buraco na parede e levaram centenas de garrafas de uísques importados. Forma de ação levanta suspeita sobre conhecimento dos bandidos sobre o local

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Criminosos levaram cerca de R$ 300 mil em uísques importados após invadirem uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia na madrugada deste domingo (16).

A ação, realizada por meio de um buraco aberto na parede, indica planejamento e levanta a suspeita de que os envolvidos tinham conhecimento prévio da estrutura e do funcionamento do local.

A Polícia Militar (PM) informou que os invasores romperam a parede para acessar o estabelecimento e furtaram grande quantidade de uísques importados, além de outras mercadorias.

O proprietário contou que o crime ocorreu entre 1h20 e 5h20. Ao chegar pela manhã, encontrou a parede destruída e percebeu que centenas de garrafas haviam sido levadas.

O levantamento inicial aponta que os criminosos fugiram com 60 caixas de Jack Daniel’s, 60 caixas de Old Parr, 784 garrafas de Jack Daniel’s 375 ml, 180 caixas de Red Label, além de diversas caixas de cigarro e outros produtos.

O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 300 mil.

A forma de invasão, o acesso direto aos produtos de maior valor e a rapidez da ação chamaram a atenção das equipes de segurança, que avaliam a possibilidade de participação de alguém com familiaridade com a rotina interna da distribuidora.

O estabelecimento possui sistema de monitoramento, e as imagens já estão sendo analisadas pelas equipes de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil (PC).

As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo crime.

O proprietário ainda deve comparecer à PC para finalizar o registro e apresentar a relação completa dos itens furtados.

