Magno Oliver - 16 de novembro de 2025

Localizado ao lado das lendárias Pirâmides de Gizé, o Grand Egyptian Museum (GEM) é considerado uma das maiores obras culturais do século XXI. Com uma área de 50 hectares, o espaço é um verdadeiro templo dedicado à civilização que moldou a história da humanidade.

Após quase duas décadas de construção, o museu promete redefinir a experiência arqueológica com tecnologia de ponta, design futurista e uma curadoria que exibe mais de 100 mil artefatos, muitos deles nunca mostrados ao público.

Maior museu do mundo guarda 6 curiosidades que deixam qualquer visitante impressionado

1. Tesouros de Tutancâmon reunidos pela primeira vez

Pela primeira vez desde a descoberta do túmulo, todos os mais de 5 mil objetos de Tutancâmon serão exibidos juntos. A famosa máscara de ouro ganha um espaço próprio, iluminado com precisão para destacar cada detalhe.

2. A estátua colossal de Ramsés II dá as boas-vindas

Logo na entrada, você se depara com uma estátua de 83 toneladas de Ramsés II recepcionando os visitantes. A peça, resgatada do Cairo e restaurada, é um dos maiores ícones do museu. Todo mundo que entra quer tirar uma foto com a escultura.

3. A arquitetura foi inspirada nas pirâmides

O projeto do GEM homenageia a paisagem de Gizé. Suas linhas geométricas e grandes painéis de vidro foram desenhados para alinhar-se visualmente com as três pirâmides, criando um diálogo entre passado e futuro.

4. Tem uma barca solar de 4.500 anos

O museu abriga a barca solar de Quéops, uma embarcação real de madeira usada em rituais funerários. Com 42 metros de comprimento, ela foi desmontada e remontada dentro do museu após um processo delicado de transporte.

5. É cheio de tecnologias imersivas que contam a história faraônica

O GEM aposta em realidade aumentada e projeções holográficas para narrar a vida dos faraós e o cotidiano no Egito Antigo. A experiência transforma o visitante em um explorador do tempo.

6. Uma janela para as Pirâmides de Gizé

O mirante principal do museu oferece uma das vistas mais impressionantes das pirâmides. O contraste entre a arquitetura moderna e os monumentos milenares cria um cenário de tirar o fôlego.

