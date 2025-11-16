Maior museu do mundo guarda 6 curiosidades que deixam qualquer visitante impressionado
Segredos milenares revelados em salas que parecem santuários de um edifício tão gigantesco que redefine bem como observamos civilizações antigas
Localizado ao lado das lendárias Pirâmides de Gizé, o Grand Egyptian Museum (GEM) é considerado uma das maiores obras culturais do século XXI. Com uma área de 50 hectares, o espaço é um verdadeiro templo dedicado à civilização que moldou a história da humanidade.
Após quase duas décadas de construção, o museu promete redefinir a experiência arqueológica com tecnologia de ponta, design futurista e uma curadoria que exibe mais de 100 mil artefatos, muitos deles nunca mostrados ao público.
1. Tesouros de Tutancâmon reunidos pela primeira vez
Pela primeira vez desde a descoberta do túmulo, todos os mais de 5 mil objetos de Tutancâmon serão exibidos juntos. A famosa máscara de ouro ganha um espaço próprio, iluminado com precisão para destacar cada detalhe.
2. A estátua colossal de Ramsés II dá as boas-vindas
Logo na entrada, você se depara com uma estátua de 83 toneladas de Ramsés II recepcionando os visitantes. A peça, resgatada do Cairo e restaurada, é um dos maiores ícones do museu. Todo mundo que entra quer tirar uma foto com a escultura.
3. A arquitetura foi inspirada nas pirâmides
O projeto do GEM homenageia a paisagem de Gizé. Suas linhas geométricas e grandes painéis de vidro foram desenhados para alinhar-se visualmente com as três pirâmides, criando um diálogo entre passado e futuro.
4. Tem uma barca solar de 4.500 anos
O museu abriga a barca solar de Quéops, uma embarcação real de madeira usada em rituais funerários. Com 42 metros de comprimento, ela foi desmontada e remontada dentro do museu após um processo delicado de transporte.
5. É cheio de tecnologias imersivas que contam a história faraônica
O GEM aposta em realidade aumentada e projeções holográficas para narrar a vida dos faraós e o cotidiano no Egito Antigo. A experiência transforma o visitante em um explorador do tempo.
6. Uma janela para as Pirâmides de Gizé
O mirante principal do museu oferece uma das vistas mais impressionantes das pirâmides. O contraste entre a arquitetura moderna e os monumentos milenares cria um cenário de tirar o fôlego.
