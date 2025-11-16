Supermercados ficarão proibidos de abrir aos domingos a partir de 2026

Medida também inclui mercearias, minimercados, atacarejos e lojas de material de construção, e faz parte da convenção coletiva assinada recentemente

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Supermercados voltarão a fechar aos domingos a partir de 1º de março de 2026, após um novo acordo firmado entre patrões e empregados.

A medida também inclui mercearias, minimercados, atacarejos e lojas de material de construção, e faz parte da convenção coletiva assinada recentemente. Estabelecimentos familiares, que funcionam sem empregados, continuam liberados para operar.

A regra vale exclusivamente para o Espírito Santo, conforme noticiado por A Gazeta.

No Estado, supermercados que ficam dentro de shoppings também deverão fechar aos domingos, embora as demais lojas desses centros comerciais possam funcionar normalmente. No comércio de rua, a abertura segue permitida, mas tende a ser menos comum devido à baixa demanda.

O período de fechamento vai de 1º de março a 31 de outubro de 2026, funcionando como um teste que poderá ser revisto nas negociações previstas para novembro do mesmo ano.

Segundo A Gazeta, a decisão foi influenciada pela experiência positiva no interior capixaba, onde muitos supermercados já não abrem aos domingos por questões econômicas e operacionais.

Padarias e açougues permanecem autorizados a abrir, pois não estão incluídos na categoria afetada pela convenção coletiva.

Para os consumidores que não conseguirem fazer compras durante a semana, a orientação é recorrer aos serviços on-line ou ao atendimento emergencial desses estabelecimentos menores.

