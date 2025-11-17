Fugitivo de operação no Rio de Janeiro é morto após confronto com a PM em Goiás

Nas redes sociais, suspeito ostentava fuzis e munições de alto calibre, com armamentos utilizados em guerras

Da Redação - 17 de novembro de 2025

Criminoso conhecido como ferrari foi morto na troca de tiros. (Foto: Divulgação/PM)

Um criminoso, de apenas 18 anos, mas já conhecido pelas autoridades e que fugiu do Rio de Janeiro após a Mega Operação contra o Comando Vermelho, foi morto em uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em Goiânia neste domingo (16). Um comparsa, de 28 anos, também morreu no confronto.

A ação ocorreu depois que equipes de Inteligência e da Força Tática do 13º Batalhão receberam informações de que dois integrantes da facção, suspeitos de tráfico na região do Setor Balneário Meia Ponte, estariam circulando em uma motocicleta transportando drogas.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo no Setor Orlando de Morais. Ao receber ordem de parada, o condutor fugiu em alta velocidade.

Na GO-462, os suspeitos tentaram se desfazer das embalagens de cocaína e maconha e, em seguida, dispararam contra os militares, dando início ao tiroteio.

Baleados, eles caíram da motocicleta. O socorro foi acionado, mas ambos morreram antes de receber atendimento.

Com a dupla, a PM apreendeu dois revólveres calibre 38, porções de cocaína e quatro peças de maconha. A instituição afirmou que ambos eram ligados ao Comando Vermelho.

O mais novo, conhecido como “Ferrari”, estava escondido no Complexo da Penha após o início da mega operação no Rio de Janeiro e havia retornado para Goiás. Em redes sociais, ele ostentava armas de grosso calibre.

Segundo a corporação, ambos tinham antecedentes por estelionato e tráfico de drogas.

