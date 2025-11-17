Homem é preso suspeito de estuprar duas crianças em Anápolis

Suposto autor utilizava da deficiência e amizade com familiares de vítimas para cometer os crimes

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

(Foto: PC)

Um homem, de 36 anos, identificado como Charles Adauto Ribeiro dos Santos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC), no último sábado (15), suspeito de estuprar duas crianças, de 08 e 09 anos, em Anápolis.

As investigações tiveram início no final de setembro deste ano. No primeiro caso, a vítima mais velha havia sido deixado sob os cuidados do suposto autor, que era amigo da mãe da pequena, enquanto ela saiu para comprar bebidas.

Em torno de 04h30, câmeras de segurança registraram a vítima fugindo desesperada e pedindo por socorro, após Charles tocar nas partes íntimas dela, acordando-a.

Após 10 dias, uma outra denúncia veio à tona. Assim como o primeiro caso, ele se aproveitou da amizade que tinha com o pai da vítima mais nova e a levou até o banheiro da residência, onde cometeu o crime. A situação foi relatada pela criança à mãe, que acionou a PC.

Durante as investigações, foi descoberto que Charles já havia sido condenado por estupro e cumpria a pena em regime semi-aberto. Ele, inclusive, era monitorado por tornozoleira eletrônica, mas rompeu o equipamento em maio de 2025.

Segundo a PC, o suspeito, que é deficiente visual, aproveitava da condição para se aproximar e conquistar a confiança das famílias e, dessa forma, ter acesso as crianças.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis – 3ª DRP representou pela prisão preventiva dele, o que foi atendido.

Ele passou por uma audiência de custódia e permanece preso e à disposição do Poder Judiciário.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho do(a) delegado(a) de polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas, além de novas provas.

