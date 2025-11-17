Meteorologia emite alerta para tempestades com ventanias de até 60 km/h em Goiás; confira previsão do tempo

Avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições do tempo no território goiano

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para o risco potencial de ocorrência de tempestades entre 20 e 30 mm/hora ou 50 mm/dia, com possibilidade de rajadas de vento de 60 km/h, raios e eventual granizo em diversos municípios do estado na próxima terça-feira (18).

Segundo o boletim, o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil irá provocar mudanças nas condições do tempo ao longo da semana no território goiano.

Com isso, haverá risco potencial para a formação de tempestades, com rajadas de vento, raios e queda eventual de granizo.

Entre as regiões, o Sudoeste deve ser o mais impactado, com volume de chuva de 35 mm. Centro e Sul devem registrar 30 mm, enquanto o Oeste pode ter 25 mm. Por fim, Norte e Leste devem ter os menores índices, cerca de 10 mm.

Quanto aos municípios, Mineiros pode registrar 25 mm de chuva. Na sequência, Itumbiara, Três Ranchos, Davinópolis, Iporá e Palminópolis devem ter 20 mm.

Em contrapartida, Rio Verde, Ouvidor, Ipameri, Morrinhos, Araguapaz e Firminópolis podem ter 18 mm.

Goiânia, Jataí, Luziânia, Goiandira, Cristalina, Santa Helena, Aruanã, Montes Claros, Palmeiras de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, São João da Paraúna, Cocalzinho, Lagoa Santa e Pires do Rio podem registrar 15 mm, cenário semelhante ao de Formosa, com 12 mm.

Já Anápolis, Catalão e Ceres devem ter 10 mm, enquanto em Goianésia a previsão é de 08 mm. Em Porangatu, Flores de Goiás e Rubiataba, a expectativa é de 05 mm.

Por fim, com o menor índice pluviométrico, está Cavalcante, que deve ter 03 mm.

