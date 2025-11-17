Região da 44 amplia horário de funcionamento para as compras de fim de ano

Estimativa é que entre novembro e dezembro cerca de 1,6 milhão de pessoas passem pelo polo confeccionista

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de comércios na região da Rua 44, em Goiânia. (Foto: Divulgação / AER44)

Com pouco mais de um mês para o término de 2025, comerciantes da Região da 44, em Goiânia, já preveem aumento no movimento das compras de fim de ano. Em decorrência da época, galerias e shoppings do polo passam a funcionar em horário especial durante o período.

De acordo com o presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Sérgio Naves, ao longo desta semana as lojas começarão a abrir mais cedo, a partir das 06h, com fechamento às 18h.

Segundo o profissional, a estimativa é que, entre novembro e dezembro, cerca de 1,6 milhão de pessoas passem pelo polo confeccionista. Já entre outubro e o fim do ano, a região deve movimentar R$ 3,5 bilhões, valor que inclui vendas presenciais e online.

Desde o último dia 11 de outubro, a região também lançou a Campanha Show de Prêmios Vem Pra 44, que irá sortear mais de R$ 444 mil em prêmios. A ação — realizada pela AER44, pela página Vem Pra 44 e pela plataforma de vendas Goiânia Moda Online — tem como objetivo incrementar em ao menos 30% as vendas de fim de ano na Região da 44.

“Ao todo, serão sorteados R$ 444 mil em prêmios, sendo um carro 0 km, dez motos, dez iPhones 16 Pro e 23 vales-compras no valor de mil reais, totalizando 44 prêmios”, explica o diretor de marketing da AER44, Adenir Marques.

