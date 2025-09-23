De granizo na Região da 44 a prejuízos na montagem do Natal do Bem, tempestade causa estragos em Goiânia

Chuva se espalhou pela capital, cobrindo carros, impossibilitando o deslocamento de motociclistas e atrapalhando o trânsito

Natália Sezil - 23 de setembro de 2025

Tempestade atingiu vários pontos da capital. (Foto: Reprodução)

Goiânia entardeceu sob chuvas intensas nesta terça-feira (23). Vídeos enviados ao Portal 6 mostram tempestades caindo em diversos pontos da cidade.

À medida que o final do expediente comercial se aproxima, profissionais de diversas áreas terão de enfrentar ruas alagadas, trânsito lento e muita precipitação.

Na Região da 44, comerciantes revelaram manequins derrubados pelos ventos e a dificuldade de atravessar as ruas. Um lojista se assusta quando chega a cair granizo.

No mesmo local, um vídeo registra quando uma mulher atravessa a faixa de pedestres aos pulos, para chegar aonde estão os motociclistas – impossibilitados de deixar o local por conta da correnteza que se acumula.

Próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer, até mesmo a montagem do Natal do Bem passou por prejuízos.

No Setor Sul, registros feitos nas avenidas 85, 87 e Cora Coralina mostram carros cobertos pela água, avançando no trânsito aos poucos.

O mesmo aconteceu na Praça Tamandaré e na Avenida Assis Chateaubriand, no Setor Oeste. Cenário semelhante ao da Avenida T-9, no Jardim América; Terminal Bandeiras, no Jardim Europa; e na sede do Detran, na Cidade Jardim.

No campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG), próximo à Vila Itatiaia, professores chegaram a cancelar aulas por conta das chuvas.

Alguns locais também registraram estragos por conta da força da água. Em Goianira, na Região Metropolitana, a ventania danificou a cobertura da feira coberta do Residencial Triunfo. Imagens mostram a estrutura caída, com diversos veículos sob perigo.

Goiânia, assim como outros 49 municípios goianos, segue sob alerta de tempestades pelo menos até esta quarta-feira (24). Isso segundo comunicado do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

EM ALERTA ‼️ De granizo na Região da 44 a prejuízos na montagem do Natal do Bem, tempestade causa estragos em Goiânia Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/ExQZvznSiL — Portal 6 (@portal6noticias) September 23, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!