Vinícola na Flórida oferece entrada gratuita e degustações por US$ 5

Jornalista Lorena Gomes dá detalhes do espaço e atividades disponíveis no local

Gabriella Pinheiro -
(Foto: Reprodução)

Muito além do tradicional e famoso parque da Disney, o estado da Flórida, nos Estados Unidos (EUA), também abriga outras atrações que prometem uma experiência memorável. Uma delas é a Lakeridge Winery & Vineyards.

Localizada na cidade de Clermont, a vinícola oferece entrada gratuita e possibilita visitas guiadas e degustações todos os dias da semana, a partir das 10h, com a última visita às 16h.

Conforme mostrado pela jornalista Lorena Gomes no quadro “Vem Comigo”, publicado pelo Portal 6, logo na entrada já é possível ver vinhedos bem cuidados, onde as uvas são cultivadas.

O local também conta com um espaço no qual o visitante pode aprender um pouco sobre o processo de produção do vinho.

Para os amantes da bebida, a Lakeridge disponibiliza uma área de degustação, onde é possível provar diversos sabores por US$ 5.

Caso o sabor seja do agrado, há uma lojinha que vende os rótulos e outros itens, como cerâmicas, tábuas, queijos e geleias.

O ambiente ainda oferece uma área interna — localizada acima da loja — e outra externa, onde é possível almoçar ao ar livre e ouvir música ao vivo.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás

