A ilha paradisíaca que parece cenário de filme e tem uma natureza que não existe em nenhum outro lugar

Um refúgio remoto que parece até ter sido esculpida por alienígenas

Gabriel Yuri Souto - 18 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Quando os primeiros marinheiros avistaram Socotra — no meio do oceano Índico, perto da costa do Iêmen — eles falaram em “ilha da bem-aventurança”.

Hoje, esse pedaço isolado de terra é conhecido como um dos lugares mais extraordinários da Terra: uma ilha-paradigma de biodiversidade, onde cerca de 37% das plantas são endêmicas, segundo a UNESCO.

Uma paisagem de outro mundo

A aparência de Socotra já é um convite para sair dos roteiros comuns.

Colinas escarpadas, falésias e um clima semiárido criam terrenos dramáticos — mas o que realmente impressiona são suas árvores lendárias. A mais famosa delas é a Dracaena cinnabari, conhecida como árvore do sangue de dragão.

Suas copas em forma de guarda-chuva capturam névoa e redirecionam a umidade para as raízes, uma adaptação brilhante à escassez de chuva.

Ao machucá-la, ela exsuda uma seiva vermelha intensa — daí o nome, tão carregado de mistério quanto de substância.

A ilha abriga ainda o curioso cucumber tree (Dendrosicyos socotranus), com tronco capaz de armazenar água, e a rosa-do-deserto socotrana (Adenium obesum), uma suculenta de tronco inchado que floresce em tons vibrantes.

As florestas de Dracaena ainda são consideradas algumas das comunidades vegetais mais antigas do planeta — relictos de ecossistemas que remontam a eras geológicas passadas.

Além disso, a fauna também carrega seu próprio charme surreal. Mais de 90% dos répteis da ilha são exclusivos de Socotra, assim como 98% de seus caracóis terrestres, segundo a UNESCO.

Entre os animais que dividem esse cenário com as árvores estranhas está o pequeno gecko Hemidactylus dracaenacolus, que é encontrado entre os galhos dessas árvores “sangrentas”.

Desafios para um paraíso

Apesar de sua aparência paradisíaca, a ilha vive sob ameaça. As árvores de sangue de dragão sofrem com o pastoreio de cabras, que consomem mudas e impedem a regeneração natural.

Com as mudanças climáticas, ciclones mais intensos têm destruído populações inteiras dessas árvores ancestrais.

Por outro lado, os habitantes locais têm tentado preservar o bioma. Crianças crescem entre as árvores centenárias, e viveiros protegem os jovens espécimes para que a rica herança vegetal de Socotra não se torne apenas uma lembrança.

Socotra é muito mais do que uma paisagem de cartão-postal — é um exemplo vivo de como a evolução isolada pode moldar formas de vida que parecem ter saído de outro mundo. Um lugar raro no planeta, onde a fragilidade da natureza convive com sua extravagância mais bela

