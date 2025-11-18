Comunidade isolada vive há séculos no alto da montanha, cercada por água natural e paisagem de tirar o fôlego

Um caminho suspenso no precipício revela um vilarejo milenar escondido entre rochas e águas

Magno Oliver - 18 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

A província chinesa de Fujian, conhecida por suas formações geológicas e aldeias históricas, esconde uma das comunidades mais impressionantes e antigas da região de Sanming, na área de Taining, famosa pelo geoparque listado pela UNESCO.

Ali, uma pequena população mantém um modo de vida preservado por mais de mil anos, sustentado pela força da montanha, pela paz de um silêncio absoluto e por uma arquitetura moldada pela própria rocha.

O percurso até o topo, feito por uma passarela fixada no penhasco, já anuncia o quanto este lugar sobrevive à margem do mundo moderno e na paz da natureza.

A entrada da comunidade começa em um trecho que moradores chamam de “caminho insano no penhasco”, onde uma trilha estreita acompanha o vazio até revelar casas de pedra encaixadas na parede da montanha.

Uma delas mistura caverna natural e construção humana, exibindo um teto arredondado lapidado ao longo dos séculos.

No centro do vilarejo, um pequeno templo restaurado reúne monges e famílias para prática espiritual, enquanto o refeitório comunitário oferece refeições preparadas com água que brota de uma nascente canalizada até um reservatório natural, a única fonte potável da região.

Apesar do isolamento, o lugar mantém vida organizada, com áreas de convivência e um pátio reformado recentemente.

Algumas residências particulares ocupam nichos mais altos, entre elas uma casa onde o proprietário recebe visitantes e exibe uma sala dedicada à pintura, ao chá e à caligrafia, mantendo o quarto reservado para preservar a intimidade que define o espírito local.

Morar ali, segundo os habitantes, é viver em um paraíso suspenso sobre o mundo: um abrigo silencioso, cercado de montanhas, onde a natureza funciona como muralha e memória.

Uma rotina tão remota que desafia a curiosidade sobre como, ao longo dos séculos, alguém decidiu erguer uma vida no meio da rocha.

