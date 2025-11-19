Fenômeno raro devolve vida a uma das regiões mais áridas do mundo e atrai turistas de vários países

Fenômeno pouco comum transforma uma área extrema e intriga especialistas pelo impacto repentino

Magno Oliver - 19 de novembro de 2025

(Imagem: Annemarie van Doorn / CNN)

Imagens recentes de satélite revelaram um cenário surpreendente no coração da Austrália: o árido deserto do outback ganhou manchas vibrantes de azul e verde após uma cheia rara que percorreu centenas de quilômetros até alcançar o gigantesco lago Kati Thanda–Lake Eyre.

Considerado um dos locais mais secos do planeta, o lago costuma permanecer como uma imensa planície salgada, recebendo pouca chuva ao longo do ano.

Após volumes excepcionais de água trazidos por sistemas fluviais alimentados pelo ciclone Alfred, o lago está se enchendo pela quarta vez em 160 anos, transformando completamente o ambiente, um fenômeno que tem intrigado cientistas.

A inundação repentina acionou um intenso ciclo de vida animal e vegetal na região. Aves aquáticas migraram de lugares tão distantes quanto China e Japão, enquanto peixes, crustáceos e camarões iniciaram processos acelerados de reprodução.

Mamíferos raros e ameaçados, como o rato-mulgará de cauda com penacho, encontraram condições ideais para procriar.

Segundo o ecologista Richard Kingsford, da Universidade de Nova Gales do Sul, o fenômeno cria um espetáculo natural difícil de prever e ainda mais difícil de estudar, já que eventos como esse são extremamente raros e desencadeiam um verdadeiro “boom” de biodiversidade no deserto.

Com a explosão de vida, veio também um aumento significativo do turismo. Visitantes de vários países têm viajado para testemunhar o renascimento do lago e as paisagens florescentes que surgem após as cheias.

No entanto, a popularidade repentina trouxe novos desafios, levando o governo da Austrália do Sul a proibir caminhadas sobre o leito do lago para proteger a crosta de sal e evitar acidentes em uma área remota.

Enquanto autoridades preparam novas sinalizações e estruturas, o fenômeno continua a atrair olhares internacionais e a lembrar o mundo de que, mesmo nas áreas mais áridas, a natureza pode surpreender com força e beleza extraordinárias.

