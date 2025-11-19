Não é o vinagre, nem o bicarbonato: este é o segredo das donas de casa para tirar mancha das roupas

Um método simples e acessível pode surpreender quem já tentou de tudo e não conseguiu bons resultados

Magno Oliver - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ Canal Casa Da Isa)

Quando o assunto é tirar manchas das roupas, muita gente recorre imediatamente ao vinagre ou ao bicarbonato de sódio, não é mesmo?

Embora esses dois produtos sejam úteis na limpeza doméstica, eles não são os mais eficientes para certos tipos de manchas, especialmente as mais difíceis, como gordura, suor oxidado, alimentos pigmentados ou sujeira antiga.

E é justamente aí que entra um truque caseiro simples, barato e amplamente usado por donas de casa experientes que viralizou no TikTok e fez sucesso na internet.

O método combina dois produtos que costumam estar no armário de qualquer casa e que juntos formam uma solução poderosa, segura e eficaz. A mistura é capaz de remover manchas persistentes sem danificar o tecido e sem exigir esfregação agressiva, que muitas vezes desgasta as fibras da roupa. O segredo se chama pasta de detergente neutro com um pouquinho de água oxigenada volume 10.

Nos tutoriais da rede social, os vídeos mostraram que a combinação une dois efeitos complementares: detergente neutro que quebra a gordura e dissolve resíduos de suor, maquiagem, óleo corporal e alimentos. E o outro é a água oxigenada volume 10 que age como agente clareador suave, sem o impacto do cloro, ajudando a desprender a mancha da fibra.

O resultado é uma limpeza profunda que remove manchas recentes e antigas, preservando a cor e a textura do tecido. Prepare a pasta imediatamente antes do uso misturando 1 colher de sopa de detergente neutro com 1 colher de sopa de água oxigenada volume 10. A pasta deve ficar cremosa e homogênea.

Em seguida aplique diretamente sobre a mancha usando os dedos ou uma escovinha macia para espalhar a mistura. Evite esfregar com força: o produto age sozinho. Depois deixe agir de 10 a 20 minutos para que a reação abra a mancha, soltando os pigmentos presos no tecido.

Enxágue e lave normalmente e depois é só seguir com a lavagem convencional na máquina ou na mão.

