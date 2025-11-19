Não é ventilador, nem ar-condicionado: eletrodoméstico vira solução prática para driblar o calor em casa

Equipamento pouco conhecido vira alternativa eficiente, sustentável e econômica

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Pollyana Costa)

Em dias de verão escaldante ou ondas de calor persistentes, muitos correm direto para o ar-condicionado — mas existe um eletrodoméstico menos óbvio que está conquistando espaço nas casas brasileiras.

Não se trata de um ventilador comum, e também não usa gás refrigerante: é o climatizador evaporativo, apelidado por alguns como o “super ventilador”.

Esse aparelho, cada vez mais citado entre soluções domésticas, opera de forma diferente de um ar-condicionado tradicional.

Segundo a fabricante Ecoclimas, ele suga o ar quente do ambiente, filtra esse ar através de uma colmeia de celulose constantemente molhada e o devolve mais fresco, graças à evaporação da água.

Além disso, conforme a Embrar explica, esse processo pode reduzir a temperatura ambiente em até 10 a 12 °C, enquanto umidifica o ar — um respiro para os ambientes secos.

Por que esse eletrodoméstico está ganhando adeptos?

Economia de energia: climatizadores evaporativos consomem muito menos eletricidade em comparação com aparelhos de ar-condicionado; segundo a Ecoclimas, a economia pode chegar a 90%.

Baixa manutenção: de acordo com a Refrescare, o custo de manutenção é inferior e a limpeza básica (como a dos filtros) é suficiente para mantê-lo eficiente.

Ar mais saudável: esse tipo de aparelho não apenas refresca, mas também renova e purifica o ar, reduzindo impurezas e aumentando a qualidade do ambiente.

Sustentável: diferente do ar-condicionado, o climatizador evaporativo não usa gases refrigerantes, funcionando apenas com água e ventilação.

Instalação simples: é portátil, leve e não exige obras ou instalações complexas — basta uma tomada e um reservatório de água.

Quando e como usar esse “super ventilador”

Para tirar o máximo proveito desse aparelho, alguns cuidados e estratégias fazem a diferença:

– Clima ideal: o resfriamento é mais eficiente em ambientes secos. Se a umidade relativa for muito alta, a queda de temperatura será menor.

– Entrada de ar: deixe janelas ou portas entreabertas para garantir a renovação do ar. A estrutura do climatizador permite esse tipo de uso sem perder eficiência.

– Limpeza regular: limpar o reservatório e os filtros evita acúmulo de sujeira e garante bom desempenho.

– Ideal para locais estratégicos: por ser portátil, pode ser usado em salas, varandas, home offices ou áreas onde o ar-condicionado não compensa.

Em resumo, o climatizador evaporativo surge como uma alternativa inteligente para driblar o calor dentro de casa: mais ecológico, menos oneroso e perfeitamente adaptável a diferentes espaços.

Se a sua casa tem verões quentes e você quer alívio sem esterilidade (ou conta de luz alta), esse eletrodoméstico pode ser o trunfo refrescante que faltava.

