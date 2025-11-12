Truque faz com que o ventilador resfrie como se fosse ar-condicionado

Técnica caseira circula nas redes e promete aliviar o calor sem altos gastos

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dornellas Tecnologia)

Em toda onda de calor, sempre há alguém lembrando do mesmo dilema: nem todo orçamento comporta um ar-condicionado, mas todo mundo quer dormir sem parecer que está dentro de um forno.

Foi assim também nos anos 1980, quando jornais registravam buscas recordes por ventiladores, segundo arquivos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.

Quatro décadas depois, o enredo se repete, mas com um detalhe curioso: as redes sociais ressuscitaram um truque doméstico que promete fazer o ventilador refrescar como se fosse um equipamento climatizado.

A ideia — embora simples — intriga quem se depara com ela. Trata-se de posicionar uma bacia com água muito gelada ou garrafas congeladas bem à frente do ventilador, criando uma corrente de ar mais frio ao redor do ambiente.

De acordo com explicações do Energy Saver, programa do Departamento de Energia dos Estados Unidos, esse tipo de resfriamento improvisado funciona porque o ar em contato com superfícies geladas perde temperatura rapidamente antes de ser lançado para o ambiente.

Assim, a técnica não transforma o ventilador em ar-condicionado, já que o aparelho não retira calor do ambiente, mas apenas movimenta o ar. O truque, porém, cria uma “zona de conforto térmico” localizada, especialmente eficaz em espaços pequenos e com pouca circulação natural.

Vale pontuar que métodos caseiros que aceleram a convecção térmica podem reduzir a sensação térmica em alguns graus, ainda que temporariamente.

Dados do IBGE mostram que apenas cerca de um terço dos domicílios brasileiros possui ar-condicionado, número menor em regiões de renda mais baixa. Esse panorama ajuda a explicar por que o truque volta e meia viraliza: ele é barato, acessível e pode trazer alívio imediato em períodos de altas temperaturas.

Especialistas em conforto térmico lembram que o método funciona melhor com portas e janelas parcialmente abertas, permitindo renovação de ar. Também alertam que, apesar de útil, é uma solução momentânea e não substitui a climatização adequada em dias de calor extremo.

Ainda assim, enquanto o verão insiste em se antecipar pelo país, o velho ventilador — aliado a algumas garrafas congeladas — segue provando que criatividade pode ser um bom caminho para enfrentar temperaturas cada vez mais desafiadoras, como indicam os relatórios recentes da Organização Meteorológica Mundial sobre aquecimento global.

