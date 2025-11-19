Obras nas BRs 153 e 414 podem alterar tráfego no feriado da Consciência Negra; confira pontos
Ecovias Araguaia chamou a atenção em trechos das rodovias que ligam Anápolis e outras regiões do estado
Motoristas com planos de pegar a estrada no feriadão de Dia da Consciência Negra devem ficar atentos, caso os deslocamentos sejam realizados pelas BRs 153 e 414, principalmente nos trechos que passam por Anápolis.
É que a Ecovias Araguaia informou que obras de recuperação em trechos dessas rodovias podem impactar o tráfego dos condutores que passarem por eles, porque haverá sistema ‘pare e siga’.
Na BR-153, entre Anápolis (Km 444) e Rialma (km 285), haverá intervenção na sexta-feira (21) e sábado (22). O mesmo ocorre na BR-414, entre Anápolis e Vila Propício.
Na quinta (20) e no domingo (23), não haverá obras nesses locais.
Se precisar de ajuda
A Ecovias Araguaia informou que equipes de emergência estão de prontidão integralmente e acionamento pode ser realizado pelo 0800 153 0 153 (ligação e whatsapp), além do SOS Araguaia.
Todas as obras que ocorrerão ao longo do feriado do Dia da Consciência Negra são de ciência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e têm programação definida pela corporação.
Finalizando, a empresa destacou a importância de promover direção segura e tranquila, devendo os motoristas e passageiros seguirem regras básicas. Entre elas: sempre usar o cinto de segurança, não utilizar o telefone enquanto dirige e jamais misturar álcool e direção.
