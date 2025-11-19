Obras nas BRs 153 e 414 podem alterar tráfego no feriado da Consciência Negra; confira pontos

Ecovias Araguaia chamou a atenção em trechos das rodovias que ligam Anápolis e outras regiões do estado

Paulo Roberto Belém - 19 de novembro de 2025

Trecho da BR-153 em obras. (Foto: Reprodução)

Motoristas com planos de pegar a estrada no feriadão de Dia da Consciência Negra devem ficar atentos, caso os deslocamentos sejam realizados pelas BRs 153 e 414, principalmente nos trechos que passam por Anápolis.

É que a Ecovias Araguaia informou que obras de recuperação em trechos dessas rodovias podem impactar o tráfego dos condutores que passarem por eles, porque haverá sistema ‘pare e siga’.

Na BR-153, entre Anápolis (Km 444) e Rialma (km 285), haverá intervenção na sexta-feira (21) e sábado (22). O mesmo ocorre na BR-414, entre Anápolis e Vila Propício.

Na quinta (20) e no domingo (23), não haverá obras nesses locais.

Se precisar de ajuda

A Ecovias Araguaia informou que equipes de emergência estão de prontidão integralmente e acionamento pode ser realizado pelo 0800 153 0 153 (ligação e whatsapp), além do SOS Araguaia.

Todas as obras que ocorrerão ao longo do feriado do Dia da Consciência Negra são de ciência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e têm programação definida pela corporação.

Finalizando, a empresa destacou a importância de promover direção segura e tranquila, devendo os motoristas e passageiros seguirem regras básicas. Entre elas: sempre usar o cinto de segurança, não utilizar o telefone enquanto dirige e jamais misturar álcool e direção.

