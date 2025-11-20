6 raças de cães são as melhores companhias para idosos, segundo veterinários

Especialistas apontam quais cães oferecem mais tranquilidade, afeto e facilidade de cuidado para quem busca companhia na terceira idade

Gabriel Yuri Souto - 20 de novembro de 2025

Veterinários destacam que algumas raças se adaptam melhor ao ritmo dos idosos, porque exigem menos esforço físico, convivem bem em espaços menores e demonstram comportamento mais calmo.

A escolha certa pode garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para quem deseja um companheiro de quatro patas.

1. Shih-tzu

O Shih-tzu costuma ser afetuoso, dócil e muito adaptável ao ambiente doméstico. Ele apresenta baixa exigência de exercícios diários e combina bem com pessoas que gostam de companhia tranquila.

2. Pug

O Pug se destaca pelo comportamento carinhoso e por se satisfazer com passeios curtos. A raça precisa de atenção com a respiração e o calor, algo que exige apenas cuidados simples na rotina.

3. Lhasa Apso

O Lhasa Apso mantém temperamento equilibrado, aprende comandos com facilidade e é conhecido por ser um ótimo cão de companhia. Ele costuma ser silencioso e se adapta bem a apartamentos.

4. Bichon Frisé

O Bichon Frisé possui energia moderada, comportamento gentil e forte vínculo com o tutor. O cão se adapta bem a famílias que desejam um animal carinhoso e atento, mas sem grandes demandas físicas.

5. Cavalier King Charles Spaniel

O Cavalier apresenta personalidade dócil e comportamento sereno, sendo ideal para quem busca companhia constante. Ele gosta de proximidade e oferece convivência tranquila, mesmo em espaços pequenos.

6. Poodle Toy

O Poodle Toy é inteligente, fácil de treinar e costuma se adaptar ao ritmo da casa. O porte reduzido facilita o manejo diário e torna a rotina mais prática para idosos.

Veterinários recomendam analisar o ambiente, a disponibilidade de cuidados e o estilo de vida antes da adoção, porque a escolha consciente garante convivência harmoniosa e duradoura.

