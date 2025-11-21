As melhores maneiras de se livrar de insetos e pernilongos em casa de forma rápida e fácil

Alguns truques simples podem transformar o ambiente e afastar de vez esses insetos indesejados

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pixabay)

Nada tira a paz dentro de casa mais rápido do que o barulho insistente de um pernilongo ou o aparecimento de insetos que surgem do nada.

Eles aparecem à noite, incomodam durante o sono, invadem a cozinha e deixam a sensação de que a casa está sempre vulnerável.

A boa notícia é que existem métodos rápidos e eficazes que podem deixar o ambiente protegido, sem precisar de grandes esforços ou gastos exagerados.

Use citronela e outras plantas repelentes

A citronela é uma das plantas mais eficazes para afastar pernilongos. Seja em vasos, velas ou difusores, o aroma espanta os insetos sem prejudicar a saúde.

Outras plantas, como hortelã, manjericão e alecrim, também ajudam a manter o ambiente protegido e perfumado.

Aposte no repelente elétrico ou na luz amarela

Repelentes elétricos funcionam muito bem em ambientes fechados, principalmente no quarto durante a noite.

Outra estratégia é substituir lâmpadas brancas por luz amarela, já que os insetos são atraídos pela luz fria e tendem a evitar ambientes mais quentes visualmente.

Mantenha a casa ventilada e sem acúmulo de umidade

Insetos adoram lugares abafados e úmidos. Deixar janelas abertas durante o dia, permitir a circulação de ar e evitar toalhas molhadas espalhadas pela casa reduz drasticamente a presença deles.

Pequenos pontos de umidade são suficientes para atrair pernilongos, formigas e outros visitantes.

Use telas nas janelas para barrar a entrada

Uma solução simples, barata e extremamente eficiente é instalar telas finas nas janelas. Elas impedem a entrada de insetos sem comprometer a ventilação da casa e funcionam tanto durante o dia quanto à noite.

Em regiões mais quentes, o efeito é ainda mais visível.

Limpe ralos e mantenha a pia seca

Ralos acumulam resíduos que atraem mosquitinhos e insetos rasteiros. Uma limpeza periódica com água quente e um pouco de detergente já faz diferença.

Manter a pia seca também ajuda a afastar insetos que buscam locais úmidos para se alimentar.

Feche frestas e cantos que servem de acesso

Janelas com brechas, portas mal vedadas e pequenos espaços ao redor de armários e paredes podem ser o caminho de entrada para insetos.

Uma simples fita vedante resolve o problema e impede que eles se escondam dentro de casa.

