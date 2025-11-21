As melhores maneiras de se livrar de insetos e pernilongos em casa de forma rápida e fácil
Alguns truques simples podem transformar o ambiente e afastar de vez esses insetos indesejados
Nada tira a paz dentro de casa mais rápido do que o barulho insistente de um pernilongo ou o aparecimento de insetos que surgem do nada.
Eles aparecem à noite, incomodam durante o sono, invadem a cozinha e deixam a sensação de que a casa está sempre vulnerável.
A boa notícia é que existem métodos rápidos e eficazes que podem deixar o ambiente protegido, sem precisar de grandes esforços ou gastos exagerados.
Use citronela e outras plantas repelentes
A citronela é uma das plantas mais eficazes para afastar pernilongos. Seja em vasos, velas ou difusores, o aroma espanta os insetos sem prejudicar a saúde.
Outras plantas, como hortelã, manjericão e alecrim, também ajudam a manter o ambiente protegido e perfumado.
Aposte no repelente elétrico ou na luz amarela
Repelentes elétricos funcionam muito bem em ambientes fechados, principalmente no quarto durante a noite.
Outra estratégia é substituir lâmpadas brancas por luz amarela, já que os insetos são atraídos pela luz fria e tendem a evitar ambientes mais quentes visualmente.
Mantenha a casa ventilada e sem acúmulo de umidade
Insetos adoram lugares abafados e úmidos. Deixar janelas abertas durante o dia, permitir a circulação de ar e evitar toalhas molhadas espalhadas pela casa reduz drasticamente a presença deles.
Pequenos pontos de umidade são suficientes para atrair pernilongos, formigas e outros visitantes.
Use telas nas janelas para barrar a entrada
Uma solução simples, barata e extremamente eficiente é instalar telas finas nas janelas. Elas impedem a entrada de insetos sem comprometer a ventilação da casa e funcionam tanto durante o dia quanto à noite.
Em regiões mais quentes, o efeito é ainda mais visível.
Limpe ralos e mantenha a pia seca
Ralos acumulam resíduos que atraem mosquitinhos e insetos rasteiros. Uma limpeza periódica com água quente e um pouco de detergente já faz diferença.
Manter a pia seca também ajuda a afastar insetos que buscam locais úmidos para se alimentar.
Feche frestas e cantos que servem de acesso
Janelas com brechas, portas mal vedadas e pequenos espaços ao redor de armários e paredes podem ser o caminho de entrada para insetos.
Uma simples fita vedante resolve o problema e impede que eles se escondam dentro de casa.
